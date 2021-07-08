РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. Минэкологии Московской области направило в МУ МВД России «Мытищинское» результаты расчета ущерба, причиненного нарушениями правил обращения с отходами в промзоне вблизи деревни Ульянково, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее жители деревни и соседнего с ней поселения Манюхино пожаловались в министерство на размещение и сжигание мусора, которое ведут арендаторы площадей в промзоне.

«Инспекторы эконадзора провели несколько рейдов по местам нарушений. Рассчитан ущерб, нанесенный незаконными свалками, сумма его составила 1,6 млн рублей. На наш взгляд, это достаточное основание для возбуждения уголовного дела, поэтому в полицию направлено соответствующее обращение», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что по итогам рейда в промзоне было демонтировано 5 самодельных котлов и печей, составлены протоколы об административных правонарушениях. Наибольшее число нарушений выявлено в деятельности компании «Краус», которая оштрафована на общую сумму 650 тыс. рублей. Силами администрации Мытищ перекрыта часть въездов в промзону.