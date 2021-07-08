РИАМО - 8 июл. Более 670 мероприятий планируют провести библиотеки Московской области в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает министерство культуры региона.

Для читателей организуют музыкально-литературные встречи, мастер-классы, интеллектуальные игры, виртуальные выставки и видеоконцерты.

Посетители библиотек городского округа Долгопрудный смогут побывать на литературно-музыкальном арт-вечере «Любви чарующая сила». Перед ними выступят местные творческие коллективы и приглашенные гости. Молодежь ждут в Центральной библиотеке городского округа на литературном квизе «Семья – всему голова!».

Сотрудники библиотеки Вербиловского дома культуры Талдомского городского округа подготовят презентацию интерактивной площадки «Отдыхаем всей семьей». Читатели смогут сделать яркие снимки в тематической фотозоне, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

Литературный квест о семейных ценностях предложат пройти в Центральной библиотеке городского округа Пушкинский. А еще здесь покажут специально подобранные кинофильмы.

Праздничную программу «Петр и Февронья – хранители семьи!» проведут библиотеки городского округа Павловский Посад.

Основную часть мероприятий – игру «Когда в семье лад – не нужен клад» - для жителей Одинцовского городского округа запустят в летних читальных залах.

В Королеве главным фигурам праздника посвятят интерактивную программу «Сказ о Петре и Февронии». Познакомиться с их историей можно будет в Губернской библиотеке.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля с 2008 года. Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.