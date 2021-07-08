РИАМО - 8 июл. Из-за возвращения в Московский регион аномальной жары – выше 30 градусов – могут пострадать домашние питомцы. Если у собаки очень высокая температура из-за жары, нужно ее охладить, при этом нельзя использовать ледяную воду. Об этом сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

«Собаководам важно знать, что нельзя выводить питомцев на прогулку на открытом солнце или оставлять их дома в непроветриваемом помещении. В жаркие дни риск получить тепловой удар у животных очень велик, владельцам просто необходимо уметь оказывать первую помощь своему любимцу в экстренной ситуации», - сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Если собака не реагирует на команды, во время прогулки часто останавливается, много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистая в ротовой полости приобрела бледный синюшный оттенок или началась рвоты, нужно срочно оказать животному первую помощь.

Прежде всего, собаку нужно убрать с солнца. Затем, постараться измерить температуру тела. В норме она составит от 37,5 до 39 градусов. Если показатель дошел до 40 градусов и выше, собаководу необходимо срочно охладить область живота, подушечки лап и ушные раковины питомца, смочив их прохладной, но не ледяной водой. После проведения процедур нужно сразу же обратиться за помощью в ветеринарную клинику.

Особенно опасны жаркие дни для щенков и беременных собак, питомцев с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также представителей крупных и гигантских пород.

Из-за жары 8 июля в столице объявили «оранжевый» уровень опасности. Синоптики прогнозируют сохранение высокой температуры и в течение следующей недели.