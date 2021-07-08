РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Инспекторы ГИБДД в Королеве с 12 июля проверят оборудование грузового и пассажирского транспорта тахографами, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

С начала года на территории Московской области по вине водителей грузового и пассажирского транспорта совершено 224 учетных дорожно-транспортных происшествия.

«Анализ показал, что причиной каждого третьего ДТП является нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей», - сказал Адамов.

Для снижения аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в Королеве с 12 по 18 июля пройдет профилактический рейд «Тахограф».

При проверке транспортных средств инспекторы будут обращать внимание на наличие в транспортных средствах тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, и соблюдение требований к использованию тахографа.

Также инспекторы будут проверять соблюдение режима труда и отдыха водителями.

Водителю за управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением правил его использования грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допустившим выпуск транспортного средства без тахографа, придется заплатить штраф в размере от 15 до 50 тыс. рублей.