РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Полицейские подмосковного Подольска поздравили горожан и сотрудников УМВД с Днем семьи, любви и верности, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция Подольска поздравляет с Днем семьи, любви и верности. УМВД России по городскому округу соединило вместе немало сердец. Одними из представителей полицейских семей являются Антон и Олеся Строгоновы. Их знакомство произошло в далеком 2003 году в стенах подольского управления.

Полицейские пожелали коллегам крепкого здоровья, гармонии и прекрасного настроения, а также всегда находить возможность для компромисса и уметь слушать и слышать близких людей. Именно это, по мнению семьи Строгоновых, является главным залогом долгой и счастливой семейной жизни.