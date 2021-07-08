РИАМО - 8 июл. В четырех профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных региональному Минкульту, закончились выпускные экзамены. Из 421 выпускника 151 окончил колледж с отличием, что составляет почти 40%, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Больше всего в процентном отношении студентов-отличников выпустил Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина – из 57 человек красный диплом получили 27. Это почти 50%.

185 выпускников (44%) планируют оставаться в профессии. Они намерены поступать в вузы сферы культуры и искусства. Здесь среди лидеров - Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева, в котором из 42 выпускников 30 человек (70%) собираются поступать в вузы сферы культура и искусства.

В подмосковных колледжах сферы культуры обучаются почти 2 тыс. студентов. Конкурс при поступлении в эти учебные заведения в среднем составляет 3 человека на место. Обучение проводится по специальностям «Вокальное искусство», «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Хоровое дирижирование», «Актерское искусство» и другим.