РИАМО - 8 июл. В городском округе Лобня глава муниципалитета Евгений Смышляев слагает полномочия, сообщает пресс-служба совета депутатов Лобни.

В совете депутатов городского округа зарегистрировано заявление, поданное Смышляевым, о сложении полномочий по собственному желанию.

По уставу муниципалитета, полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации.

Решением президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия» членство в партии Смышляева приостановлено.