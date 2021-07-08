РИАМО - 8 июл. Гроб с телом режиссера и актера Владимира Меньшова вынесли из здания Центрального дома кинематографистов под громкие и продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На улице выстроилась очередь из поклонников, коллег и родственников Меньшова. Люди не переставали аплодировать, пока катафалк не отъехал от здания.

Меньшов скончался 5 июля на 82-году жизни. Знаменитый режиссер умер от последствий коронавируса. Информация о его болезни появилась в СМИ 26 июня, однако сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Вместе с режиссером в больницу с коронавирусом попала и его жена – артистка Вера Алентова. 7 июля ее выписали из больницы.

Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище в 16:00.

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