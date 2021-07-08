РИАМО - 8 июл. Из-за жаркой погоды аэрацию воздуха в Москве в четверг проведут пять раз за день, с помощью этой процедуры охлаждается не только проезжая часть, но и воздух, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Когда температура воздуха поднимается до плюс 25 градусов и выше, помимо стандартного полива проезжей части производится аэрация. Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в жаркие дни в цикличном режиме каждые 3 часа городские службы проводят полив проезжей части. Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.