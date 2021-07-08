РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. В строящейся школе на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи начали разработку котлована под фундамент здания, ввести новый объект в эксплуатацию планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство крупного образовательного центра продолжается в рамках нацпроекта «Образование». Общая площадь здания - 16,8 тыс. кв. м.

«На площадке школы в микрорайоне Ольгино рабочие приступили к разработке котлована, вывозу грунта. Работы в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что работа ведется одновременно на всех строительных участках. Рабочие также приступили к прокладке наружных инженерных сетей.

Согласно проектной документации, в 4-этажном здании новой школы разместятся современные просторные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки.

Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Генеральный подрядчик на объекте - ООО «ИСК «Родина».