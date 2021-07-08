РИАМО - 8 июл. С октября 2021 года многодетные семьи Подмосковья смогут получить удостоверения в электронном виде, эти удостоверения позволят получить все положенные меры поддержки. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Начиная с октября этого года, будем выдавать удостоверение многодетным в электронном виде», - сказала Каклюгина.

По ее словам, электронные удостоверения будут отправлять пользователям в личный кабинет после обращения. По ним члены многодетных семей смогут получить все положенные меры поддержки.

При этом бумажные удостоверения также будут действовать, их продолжат выдавать посетителям МФЦ.