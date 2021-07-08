РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. В Королеве дети нарисовали рисунки в честь Дня семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Королев присоединился к празднованию Дня семьи, любви и верности. В Центральном парке дети нарисовали рисунки, посвященные семье. Ребята из лагеря детской киношколы «Пупсфильм» изобразили домики, родителей, своих родных, сердечки и символ праздника - ромашку.

Вечером в парке выступит ансамбль «Сувенир», а в 18:00 на арт-веранде покажут семейный фильм.