РИАМО – 8 июл. Благодаря поправкам в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» столица сможет заключать офсетные контракты на услуги с июля 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Принятые поправки позволят городу заключать офсетные контракты на услуги. В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов – услуги связи, например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов», — сказал Ефимов.



Он добавил, что по офсетному контракту инвестор должен будет создать или реконструировать на территории города объект, используемый для оказания такой услуги, что, как правило, дает городу новые рабочие места.



По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвесторы при заключении офсетного контракта получают платежеспособного покупателя в лице Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производимой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.



«В качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона страны. По стопам столицы уже пошла Московская область – там заключен офсет в фармацевтике», - добавила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.