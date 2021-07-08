РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» отремонтировал около 200 мусорных баков в подмосковном Подольске в июне, сообщили в пресс-службе предприятия.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» проводит регулярные мероприятия по ремонту и покраске емкостей для сбора ТКО. В июне ремонтная бригада регоператора отремонтировала около 300 баков для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Чеховском кластере.

Из них в Подольске приведены в рабочее состояние около 200 баков, включая бункеры и баки для смешанного мусора и РСО. В Чехове отремонтированы 34 емкости, Серпухове – 30, в Пущине – 11.

Наиболее подвержены поломкам подвижные части контейнеров – колеса. Только в июне на баках было заменено около 600 колес. По техническим причинам покраска емкостей проводится исключительно в теплый период положительных температур. С начала года ремонтной бригадой компании было окрашено порядка 1,2 тыс. баков, из них в июне – более 450. А именно: в Подольске покрашено – 239 емкостей, в Пущине – 69, в Серпухове – 55, в Чехове – 107 баков.

На сегодняшний день контейнерный парк компании насчитывает более 10 тыс. емкостей для сбора и накопления ТКО. Для предоставления качественной коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов регоператор кроме своевременного вывоза ТКО обеспечивает регулярные мероприятия по содержанию контейнерного парка компании в надлежащем состоянии.