РИАМО - 8 июл. Госжилинспекция Московской области обновила рейтинг городских округов по ремонту подъездов, место в «зеленой зоне» потерял один муниципалитет, а «желтая» расширилась с трех до шести округов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Госжилинспекция Московской области совместно с ГБУ «УТНКР» принимает подъезды после ремонта, который проводится в рамках губернаторской программы», – пояснила главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

Она уточнила, что во время осмотров проверяется качество проведения работ по окраске стен и потолков, восстановлению напольного покрытия, ограждений и перил лестниц, освещения, замене входных дверей, оконных блоков и почтовых ящиков, прокладке слаботочных систем.

Опираясь на полученные данные, Госжилинспекция составляет рейтинг городских округов по выполнению плана ремонта подъездов в 2021 году. Он обновляется еженедельно.

Поскольку времени на завершение ремонта во всех запланированных подъездах у управляющих организаций становится все меньше, нижние границы всех зон рейтинга по выполнению планов повышены на 10%.

Так, свое место в «зеленой зоне» к этой неделе сохранили три муниципалитета, управляющие организации которых отремонтировали более 60% подъездов от годового плана. Это городские округа Ленинский (80%), Серебряные Пруды (70%) и Химки (61%). Краснознаменску удалось покинуть «красную зону» и присоединиться к лидерам после увеличения своих показателей с 29% до 67%.

Еще шесть муниципалитетов с процентом исполнения выше 50% оказались в «желтой зоне». Лыткарино – единственный округ, который уже несколько недель подряд стойко занимает позицию среди «хорошистов». На этой неделе ему удалось сдать еще 14% подъездов. Луховицы и Черноголовка потеряли свои лидирующие позиции, оказавшись среди «хорошистов» из-за повышения границ рейтинга. При этом показатели Черноголовки к минувшей неделе не изменились – организациями по-прежнему отработано 50%, а Луховицы сдали на 4% больше подъездов – до «зеленой зоны» округу не хватило всего 3%.

Кроме того, в «желтую зону» с существенным улучшением показателей перешли три городских округа из «красной»: Талдомский (+39%), Истра (+23%) и Ступино (+20%).

Дополнительных 3% при отработке плана ремонта не хватило управляющим компаниям Егорьевска, чтобы задержаться в «желтой зоне» – округ оказался в числе отстающих. Помимо него в «красную зону» рейтинга попали еще 49 муниципалитетов.