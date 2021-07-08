РИАМО - 8 июл. Более 93 млн рублей отсроченных платежей за аренду недвижимости поступило в бюджеты округов Подмосковья и бюджет Московской области за 6 месяцев, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«43,1 млн рублей поступили в счет оплаты аренды муниципального имущества и земли, 46,76 млн рублей – за участки неразграниченной собственности, а 3,21 млн рублей перечислили арендаторы областной недвижимости», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, самые крупные суммы перечислили арендаторы Электростали – 12,1 млн рублей, в бюджет Одинцовского округа поступило 8,8 млн рублей, Щелкова – 8,77 млн рублей, Люберец – 7,88 млн рублей, Балашихи – 6,4 млн рублей, Подольска – 5,7 млн рублей, Лобни – 5,44 млн рублей, Богородского – свыше 4,15 млн рублей, Жуковского – 3,85 млн рублей, а арендаторы городского округа Ступино внесли 2,9 млн рублей.

Предприниматели региона получили возможность отложить оплату аренды помещений в 2020 году на следующие два года – 2021 и 2022 – из-за пандемии коронавируса. Отсрочку арендаторам предоставили с апреля 2020 года в размере 381 млн рублей.