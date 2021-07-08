Лето в самом разгаре, и в Москве готовится множество мероприятий. Среди них – чувственное выступление поэтессы Ах Астаховой и концерт с произведениями Вивальди и Пьяццоллы в исполнении лауреатов международных конкурсов. В театрах покажут спектакли «Три товарища», «Ясон и Медея», «Бременские музыканты». Кинопремьеры этой недели – боевик «Черная вдова» и комедия «Лена и львенок». Об этих и других интересных событиях выходных читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Времена года»: Вивальди – Пьяццолла

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7/10, стр. 10, кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 11 июля в 19:00

Стоимость: от 1400 рублей

В стенах собора любителей классической музыки ожидают музыкальные краски времен года. Знаменитые произведения исполнят лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Мария Лесовиченко (орган), московский струнный оркестр под руководством Константина Казначеева. Купить билеты можно на сайте собора.

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Ах Астахова

страница Ах Астаховой в соцсети Вконтакте

Где: Москва, просп. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 10 июля в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

Известная поэтесса Ах Астахова на концерте продемонстрирует всю эмоциональную палитру своей лирики. В программе будут как новые произведения автора, так и полюбившиеся публике стихи. Билеты – на сайте «Яндекс. Афиша».

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СПЕКТАКЛИ

«Три товарища»

Где: Москва, Чистопрудный бульвар, д. 19, театр «Современник»

Когда: 10 июля в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

Спектакль по знаменитому роману Ремарка «Три товарища» в постановке режиссера Галины Волчек расскажет зрителям о мире между войнами. Эта постановка – о том, что в жизни нет ничего важнее любви и нет ничего равного любви, несмотря на события, происходящие вокруг. Билеты еще в продаже на сайте театра.

«Бременские музыканты»

Где: Москва, Малая Сухаревская пл., д. 10, МТЦ «Вишневый сад»

Когда: 10 июля в 12:00

Стоимость: от 600 рублей

Спектакль «Бременские музыканты» – это история с песнями из мультфильма, покорившими сердца людей более 50 лет назад. В ходе динамичного представления артисты поют вживую. Билеты можно приобрести на сайте театрального центра.

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«Ясон и Медея»

Где: Москва, Пестовский пер., 2, стр. 1, Московский областной государственный театр кукол

Когда: 9 июля в 18:00 и 11 июля в 16:00

Стоимость: 1000 рублей

Спектакль «Ясон и Медея» был создан по мотивам древнегреческого мифа, который воссоздаст древние образы и метафоры. История повествует о предательстве, интригах, любви и искренности. А проводиться мероприятие будет на уличной сцене, под открытым небом. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

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ФЕСТИВАЛИ

«Перезагрузка»

Где: Москва, 1-й Угрешский пр., д. 7а, бар Night Train

Когда: 9–11 июля

Стоимость: от 600 рублей

Фестиваль рок-музыки будет громить ревом гитар, драйвом и яркими эмоциями каждого гостя. Множество команд покажут свой талант и сыграют песни на открытой сцене атмосферного байкерского бара. Среди выступающих – «Чучело», «Театр одного вахтера», «Волков-М», «Крюгер», «Собаки Качалова», «Ночная смена» и другие. Вся информация и билеты на фестиваль на сайте.

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Московский международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии – 2021»

Где: Москва, Манежная площадь, д. 1, Центральный выставочный зал «Манеж»

Когда: 9 июня – 28 июля

Стоимость: полный – 400 рублей, льготный – 200 рублей

В рамках XII Московского международного биеннале зрителям представят выставки звезд мировой и отечественной фотографии. Например, проект Ольги Мичи «Уязвимые?» раскрывает тему сохранения культуры народов Африки, Азии и Севера, состоящих в симбиозе с современной европейской цивилизацией. Узнать подробности фестиваля и купить билеты можно на сайте.

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ВЫСТАВКИ

«Москва без окраин. Та самая Таганка»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Зубовский бульвар, д. 2, музей Москвы

Когда: 9 июля – 17 октября

Стоимость: бесплатно

Новый проект музея Москвы «Москва без окраин» в своей первой выставке проведет исследование и репрезентацию Таганского района – территории, которая из границы Москвы превратилась в ее центр. А благодаря бесплатному входу ознакомиться с историей Таганского района может каждый. Подробная информация на сайте музея.

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IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена

Где: Москва, ул. Дольская, д. 1, музей-заповедник «Царицыно»

Когда: 8 июля 2021 – 10 марта 2022

Стоимость: взрослый – 400 рублей, льготный – 200 рублей

В музее-заповеднике «Царицыно» в четвертый раз пройдет самый масштабный в России конкурс работ текстильного искусства. Ручные работы представят 69 авторов. Зрители увидят 14 инсталляций под открытым небом, 9 – в парадных залах Большого дворца и Хлебного дома, 16 арт-объектов с элементами ткачества и 40 традиционных гобеленов. Примечательно, что в царицынском пейзажном парке работы оценить можно бесплатно. Для посещения экспозиций и выставок внутри музея нужен QR-код, однако чтобы попасть на ландшафтную экспозицию, он не требуется. Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

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«От Античности до Средневековья»

официальный сайт мэра Москвы

Где: Москва, Б. Афанасьевский пер., 24, Международный нумизматический клуб

Когда: 11 июля в 14:00

Стоимость: 450 рублей – взрослый, 225 рублей – льготный

На экскурсии по выставке посетители смогут познакомиться с монетами Древней Греции и Древнего Рима. Разглядывая монеты, можно узнать о богах, императорах, быте, культуре прошлого и природе. Узнать подробности об условиях посещения, а также оформить билет можно на сайте музея.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Блокбастер «Черная вдова»

Первая кинолента от студии Marvel после двухлетнего затишья. История повествует о бывшей русской шпионке, которой предстоит сразиться с призраками своего прошлого. Она узнает об опасном заговоре, в котором оказываются ее старые друзья Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина. Что предстоит героям, увидим на больших экранах.

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Комедия «Лена и львенок»

Семейная зоокомедия о девочке-тихоне Лене, у которой непростое детство – переезд в новый город вместе с отцом, отсутствие нормальных друзей и трудные взаимоотношения в школе. Но все меняется, когда Лена находит белоснежного львенка. Девочка назвала его Снежок и ухаживает за ним. Однако героиня не знает, что животное появилось не просто так – львенок сбежал от опасных контрабандистов, которые разыскивают животное.