РИАМО - 8 июл. В выходные июля с 12 до 14 часов участок Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт для движения всех поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Технологические «окна» необходимы для его дальнейшей реконструкции. В это время железнодорожники будут проводить работы по строительству новых зданий для диспетчеров с последующим переводом на микропроцессорную систему управления движением поездов.

Пассажиров просят обратить внимание, что на это время произойдет изменение в расписании и маршрутов пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Пассажиров также просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».