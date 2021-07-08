РИАМО - 8 июл. Лето на даче – прекрасная возможность для детей развить наблюдательность и провести перезагрузку, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

«Где еще, как ни на даче, есть пространство пошуметь: включите любимые детские песенки, достаньте перкуссионные инструменты. Например, можно сделать самодельные шейкеры из больших капсул от игрушек из шоколадных яиц, наполнив их на две трети различными крупами. Если есть еще и колокольчики – у вас получается отличная ритм-секция. Такая возможность в музыкальной импровизации не следовать правилам, почувствовать себя свободно – лучшая перезагрузка для их детской психики», — сказала учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра Светлана Ведрашко.

Она рассказала, что эти упражнения помогут ребенку быть собраннее, внимательнее и послушнее.

«Кстати, на каждый ритм можно дополнительно произносить разные слоги, таким образом тренируя звукопроизношение и развивая голос», — отметила эксперт.

Также Ведрашко рассказала, что время на природе помогает детям развить и такой навык, как наблюдательность.

«Попробуйте поиграть с ребенком в викторину по теме природы – вопросы вы можете выдумывать на ходу. Например, какие цветы распускаются первыми? Сколько в саду желтых цветов? Попробуешь отыскать самый красивый цветок? Таким образом у ребенка будет развиваться наблюдательность и увеличиваться словарный запас», - сказала учитель.

Кроме того, находясь загородом, дети зачастую сами стремятся «помогать» взрослым в дачных делах: что-то посадить или собрать урожай. По словам эксперта, не нужно пренебрегать таким стремлением ребенка.

«Не нужно отмахиваться от «помощи». Совместная работа с папами и дедушками вполне может стать первым успешным инженерным опытом вашего ребенка. Также это поможет ему почувствовать себя полноправным членом семейной команды, которому можно доверять важные поручения. Не забывайте озвучивать все используемые предметы и действия –лопата, тяпка, лейка – каждое новое наименование или термин также будет расширять словарный запас ребенка», - напомнила Ведрашко.

Узнать другую полезную информацию о развитии и воспитании детей, а также задать вопросы специалистам можно в проекте Городского психолого-педагогического центра «5 вопросов психологу». Для этого необходимо пройти по ссылке.