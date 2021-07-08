РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Подрядчик отстает от графика по капремонту дома на улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил депутат округа Олег Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Паскарь совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым встретился с подрядчиком, который выполняет капитальный ремонт дома 10/6 по улице Дмитрия Холодова. В настоящее время на объекте работают 8 человек, которых не хватает.

Работы продвигаются очень медленно. Из 46 балконов, подлежащих ремонту, за месяц сделано всего 8, а весь объект должен быть завершен к концу августа. Кроме сроков выполнения работ важно соблюсти еще и качество.

По итогу встречи было принято решение проводить ежедневный мониторинг количества работников на объекте и выполнения плана, а также подготовить письмо в Фонд капитального ремонта и другие инстанции.