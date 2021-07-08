РИАМО - 8 июл. Из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в столице пока не будут вводить новые ограничения из-за Covid-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что пока число новых выявляемых случаев инфекции и госпитализаций остается высоким, но оно уменьшилось по сравнению с пиковыми показателями недельной давности.

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Так, согласно указу мэра Москвы, отменяется приостановление посещения зоопарков и ограничение на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских, спортплощадок, беседок и других объектов, с которыми могли контактировать иные лица.

В то же время с 8 июля приостанавливается посещение помещений и зданий на территории зоопарков.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.