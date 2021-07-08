РИАМО - 8 июл. Председатель СК России Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве полицейского на детской площадке в подмосковном Щелкове в центральный аппарат СК, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.

6 июля 2021 года сотрудник полиции после окончания работы по пути домой сделал замечание мужчине, распивающему спиртные напитки на детской площадке. После чего между ними возник конфликт и подозреваемый нанес потерпевшему два ножевых ранения в грудь.

Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены очевидцы преступления. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.