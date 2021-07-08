РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В городском округе Мытищи для поливки улиц в жару выделили около 9 единиц специализированной техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье по-прежнему стоит жаркая погода. По сообщению Главного управления МЧС России по Московской области, максимальная температура 7 июля составила 29.4 градуса. В четверг ожидается 26-31 градус тепла, небольшая облачность без осадков, ветер слабый.

В условиях жары в усиленном режиме на основных и центральных дорогах Мытищ проводятся работы по аэрации. Это позволяет снизить температуру на улицах на 3-4 градуса и спасти город от перегрева. Для поливки дорожной сети выведено около 9 единиц специализированно-оборудованной техники.

Работы проводятся двумя способами: поливка проезжей части или аэрация (поливка фонтанами вверх). Метод аэрации способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети. Дополнительное увлажнение охлаждает асфальт, что снижает вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

Чтобы не создавать загруженность на дороге, работы проводятся в период с 10:30 до 13:00.