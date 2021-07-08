РИАМО - 8 июл. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что жаркая погода может вызывать фатальные осложнения для больных Covid-19, особенно это касается пожилых людей, сообщает ТАСС.

По его словам, жара и Covid-19 — это очень плохое сочетание.

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

Он отметил, что в больнице в Коммунарке сейчас находятся достаточно большое количество пожилых пациентов, которые поступают с нетяжелым течением коронавируса, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза.

«Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет. <...> Надеюсь, что следующей волны (коронавируса-ред.) не будет», — сказал Проценко.

За прошедшие сутки в столице выявили 6040 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 411 491 случай инфицирования.

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8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

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