РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. В Балашихе сотрудники полиции поздравили одну из семей - многодетных коллег Дмитрия и Наталью Беловых с Днем семьи, любви и верности, им пожелали счастья, семейного благополучия и прекрасного настроения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Дмитрий и Наталья Беловы служат в полиции Балашихи с 2004 года. Познакомились в 2005 году на Пасху при несении службы по охране общественного порядка, а в 2006 году создали семью. В настоящее время Наталья служит в должности старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское», а Дмитрий служил полицейским-водителем, а в апреле нынешнего года вышел на пенсию.

«Наталья и Дмитрий очень творческие, активные люди, не раз принимали участие в спартакиаде «Мама, папа, я – спортивная семья», где занимали призовые места. Также они активные участники городских конкурсов. В 2013 году Наталья получила титул «Супер мама». За время службы Наталья и Дмитрий зарекомендовали себя как ответственные и грамотные сотрудники», – говорится в сообщении.

Семейная пара воспитывает троих детей. Илья вернулся из армии, работает, а Татьяна и Максим учатся в школе и активно занимаются борьбой самбо, имеют множество наград. Семья очень любит активный отдых – рыбалку, путешествия и спортивные игры, они разводят на даче птицу, сажают огород. Глава семьи любит баловать всех кулинарными шедеврами, а мама печет вкусные торты. Дети тоже не отстают от родителей и помогают в ведении домашнего хозяйства.

Полицейские пожелали семье Беловых счастья, семейного благополучия и прекрасного настроения.