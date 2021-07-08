РИАМО - 8 июл. В столице от коронавируса вылечились еще 6805 человек, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек, сообщает оперштаб Москвы

За сутки в столице выявили 6040 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 411 491 случай Covid-19.

Москвичам напомнили, что вакцинация является наиболее действенным способом победить пандемию. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», выездных пунктах вакцинации.

В столице более 180 пациентов приняли участие в исследовании о влиянии коронавируса на жизнь человека. Оказалось, что инфекция влияет на пациентов и тех, кто уже выздоровел, не только физически, но и психологически.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.