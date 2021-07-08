РИАМО - 8 июл. За последние сутки в Подмосковье 2 046 пациентов победили коронавирус, с начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в регионе выявили 2 581 случай заражения, 20 человек стали жертвами инфекции. С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 334 903 случая заражения и 6 671 летальный исход.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Врачи напоминают, что самым эффективным способом борьбы с пандемией является вакцинация. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.