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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В большом зале Центрального дома кинематографистов состоялось прощание с режиссером и актером Владимиром Меньшовым.
Меньшов скончался 5 июля на 82-году жизни.
Знаменитый режиссер умер от последствий коронавируса.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Родственники, друзья, коллеги и поклонники собрались на церемонию прощания.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Гроб с телом режиссера и актера Владимира Меньшова вынесли из здания Центрального дома кинематографистов под громкие и продолжительные аплодисменты.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым.
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