РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В Домодедове за сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 048 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2 581 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 334 903 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 6 671 человек. Выздоровели и выписались 270 450 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.