РИАМО - 8 июл. Рейд по выявлению опасных предметов и мусора на территории пляжа в парке «Фабричный пруд» подмосковного Реутова провели сотрудники Госадмтехнадзора Московской области, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Навалов мусора и посторонних предметов, которые могут нанести травмы отдыхающим, на пляже Фабричного пруда обнаружено не было.

«В предстоящие выходные по прогнозам синоптиков ожидается жаркая погода, здесь будет много отдыхающих, важно проверить пляж на безопасность. Я поставил этому месту твердую пятерку, мусора и других опасных отходов обнаружено», – сказал старший инспектор Госадмтехнадзора Игорь Скрипкин.

Он отметил, что в случае обнаружения мусора юридическое лицо, которое обслуживает территорию зоны отдыха в городском парке, привлекается к административной ответственности, штраф составляет от 50 до 150 тыс. рублей.

В июне пляж в городском парке «Фабричный пруд» в Реутове пополнился белым кварцевым песком. На территорию зоны отдыха завезли более 200 т песка. После завершения благоустройства в ближайшее время там установят пляжные лежаки и зонтики.