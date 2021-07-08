РИАМО - 8 июл. «Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в столице до 19 часов 9 июля из-за жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В четверг столбики термометра поднимутся до плюс 31 градуса. Далее жара будет увеличиваться.

Синоптики прогнозировали, что 9 июля температура может побить рекорд жары 1903 года.

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