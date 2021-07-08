РИАМО - 8 июл. На предстоящих выходных прогнозируют рекордную жару в столице, столбики термометра поднимутся до плюс 33 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира – в воскресенье плюс 33 градуса, а в понедельник возможны все плюс 34», – говорится в сообщении.

Синоптики ранее прогнозировали, что 9 июля жара может побить рекорд 1903 года.

В четверг воздух в столице прогреется до плюс 31 градуса.

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