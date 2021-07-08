РИАМО - 8 июл. Российскую актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией, у нее диагностировали поражение легких, сообщает ТАСС.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение (легких - ред.) у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», — сказала Догилева.

Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

Врачи советуют делать прививки от коронавируса, это поможет сохранить свое здоровье и здоровье окружающих, а также победить пандемию.

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8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.