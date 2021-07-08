РИАМО - 8 июл. За прошедшие сутки в столице выявили 6040 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 411 491 случай инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Сейчас в мегаполисе люди с ОРВИ приравниваются к больным коронавирусом до получения результатов ПЦР-тестов.

В городе продолжается масштабная вакцинация от инфекции. Медики напоминают, что прививки от коронавируса помогут защитить свое здоровье и своих близких, также вакцинация поможет победить пандемию.

13 июня мэр города Сергей Собянин объявил о старте новой программы поощрения для привитых граждан. Программа призвана стимулировать москвичей к вакцинации от коронавируса. Каждую среду разыгрываются 5 машин стоимостью 1 млн рублей каждая.

Ранее более 180 пациентов приняли участие в исследовании о влиянии коронавируса на жизнь человека. Оказалось, что инфекция влияет на пациентов и тех, кто уже выздоровел, не только физически, но и психологически.

За последние сутки в России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах. За это время вылечились 5 143 255 человек, спасти не удалось 140 775 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появления суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.