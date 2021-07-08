РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Мужчина угнал отечественную машину стоимостью 14 тыс. рублей у жителя Балашихи, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль отечественного производства от дома в микрорайоне Павлино. Сумма ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 20-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.