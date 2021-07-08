РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В городском округе Мытищи благоустроят двор на улице Шараповской по инициативе жителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи» Михаил Мурзаков встретился с жителями корпуса 1 дома №6 на улице Шараповской. По инициативе активистов этот двор был включен в муниципальную программу по проведению комплексного благоустройства.

«Вместе с представителями инициативной группы микрорайона Шараповка мы проверили ход работ на этой площадке. Мы видим конкретную реализацию инициатив граждан. Эту практику нужно обязательно сохранить, развивать и именно так работать», - сказал Мурзаков.

Во дворе на улице Шараповской появится игровой комплекс с песочницей и горкой. Для безопасности детей предусмотрено резиновое покрытие. Рабочие обустроят новое ограждение, проведут озеленение.

«У нас во дворе была старая площадка. Мы подали инициативу на сайт my-mytyshi.ru по ее благоустройству. У нас проходили встречи с лидерами движения и нашу инициативу поддержали многие мытищинцы. И сейчас проходит реализация нашей инициативы. Большое спасибо всем, кто принимал участие, кто откликался и кто поддержал нашу социальную инициативу на сайте my-mytyshi.ru», - отметила представитель инициативной группы микрорайона Шараповка Дарья Плотникова.