РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. В четверг до 16:00 в связи с заменой запорной арматуры отключили холодную воду на нескольких улицах в Щелкове, сообщается на странице Межрайонного Щелковского водоканала в соцсети «Вконтакте».

Холодную воду отключили на улицах: Институтская, 3, 4, вл. 5, 6, 6А, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27Б, 28, 28А, 28Б, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Гагарина, 1А; Супруна, 2, 2А, 2Б; Циолковского, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7; Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Рудакова, 14, 14А; Лесная 2, 4, 6, 8, 10; Радиоцентр, 5, 9А; Щелковское шоссе, 34 км, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 7, стр. 9, стр. 11.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.