РИАМО - 8 июл. В большом зале Центрального дома кинематографистов началось прощание с режиссером и актером Владимиром Меньшовым, передает корреспондент РИАМО.

В 11 часов в зал начали пускать пришедших на гражданскую панихиду. Сейчас все желающие возлагают цветы к гробу с телом Владимира Меньшова.

В 14:00 в храме Покрова пресвятой Богородицы в Красном селе состоится отпевание. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в 16:00.

Меньшов скончался 5 июля на 82-году жизни. Знаменитый режиссер умер от последствий коронавируса. Информация о его болезни появилась в СМИ 26 июня, однако сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Вместе с режиссером в больницу с коронавирусом попала и его жена – артистка Вера Алентова. 7 июля ее выписали из больницы.

Режиссер получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и многие другие.