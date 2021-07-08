РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский пожелал семьям округа счастья, крепости и взаимопонимания.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.

«Семья - это самое ценное, что есть на свете. От всей души желаю каждой красногорской семье счастья, крепости и взаимопонимания на долгие годы. Пусть каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит только радость, а в доме всегда будут благополучие, достаток и звонкий детский смех», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он поздравил горожан с праздником.