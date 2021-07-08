РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Четырем выпускникам-олимпиадникам и четырем учителям подмосковного Подольска вручили премии имени Шамарова, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Премии им. Александра Шамарова, одного из ярких руководителей системы образования Подольска в советские годы, были учреждены в округе в целях поддержки развития школьного олимпиадного движения. Лауреатами премии в 2021 году стали 4 выпускника 11-х классов – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: Мария Козлова, Елизавета Никулина, Лев Сенников и Артем Синельников.

Премиями также были отмечены и успешно подготовившие ребят педагоги: Евгений Лукошников, Татьяна Коваленко, Лилия Демур, Ирина Копосова.

Лауреатов премии поздравил Николай Пестов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым.