РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. За 5 лет в Балашихе комплексно благоустроено более 150 дворов на общую сумму почти 2 млрд рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете.

7 июля Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, сотрудники городской администрации, депутаты, руководители организаций, представители общественности и другие.

«Жители в первую очередь обращают наше внимание на те места, где они живут, где гуляют с детьми, занимаются спортом и отдыхают. За 5 лет в Балашихе комплексно благоустроено более 150 дворов на общую сумму почти 2 млрд рублей. Мы выработали системный подход к этому вопросу. Каждый такой двор стал полноценной зоной отдыха с детскими и спортивными площадками, парковками, освещением и озеленением», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что за прошедшие 5 лет Балашиха стала одним из лидеров региона по созданию комфортной городской среды. И это стало возможным во многом благодаря инициативам жителей городского округа. На территории Балашихи появилось 6 современных, благоустроенных парков.

«Масштабные изменения коснулись центрального парка «Пехорка». Еще в 2017 году он больше напоминал неухоженный лесопарк с разбитыми тропинками, сломанными лавками и устаревшими детскими площадками, а уже в 2018 году был признан лучшим парком Подмосковья, продолжает обновляться и удерживать звание самого посещаемого в регионе», - подчеркнул Брынцалов.

В полузаброшенном состоянии находился и Пестовский парк, а сегодня после реконструкции превратился в центр притяжения для жителей. Сейчас ведется третий этап реконструкции. На территории парка будет построена лыжероллерная трасса и прогулочная зона в лесной части.

Спикер Мособлдумы также отметил, что на карте Балашихи появились парки «Заречная» и «Солнечная». Более 190 млн рублей направлено на создание Владимирского парка в микрорайоне Дзержинский. Преобразились и Никольский парк, сквер в микрорайоне Южный, пространство у Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. В планах – наведение порядка в лесопарках.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в области стартует программа «Парки в лесу».

«В Балашихе запланировано организовать зону отдыха «Пехорка Лес» на территории 68-го квартала Озерного лесничества. Проект полностью готов, работы планируется начать уже в 2022 году», - заключил Брынцалов.