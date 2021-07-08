РИАМО - 8 июл. В отделение полиции из медучреждения сообщили о человеке с пробитой грудной клеткой, в которую воткнули острый предмет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Происшествие случилось по адресу: ул. Еланского, д.2А. Врачи диагностировали колото-резаную рану грудной клетки.

Установлено, что 7 июля в 12:00 неизвестный неустановленным предметом нанес удар в область грудной клетки. Возбуждено уголовное дело.