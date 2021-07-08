РИАМО - 8 июл. Купание в фонтане может привести к проблемам со здоровьем, в частности к развитию ряда инфекций, сообщает Газета.ru.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах.

Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов. Поэтому купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, ОРВИ, конъюнктивитом, однако главную опасность для любителей залезть в фонтан представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирус гепатита А, который долго способен сохраняться в воде.