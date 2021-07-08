РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В Подольске 29 выпускников набрали максимальный балл на Едином государственном экзамене, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Двое выпускников лицея №23 Подольска Алина Кокотова и Михаил Федосов набрали максимальный балл на ЕГЭ по информатике. Выпускники показали высокий результат не только по информатике, но также по русскому языку и математике. Таким образом, в городском округе по итогам завершившегося учебного года 29 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ.

Кокотова была финалисткой городского конкурса «Ученик года» в 2020 году. Тогда же она стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Поступать девушка планирует на факультет компьютерных наук МГТУ им. Баумана или в Высшую школу экономики.

Федосов намерен поступить в Российский технологический университет МИРЭА.