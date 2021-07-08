РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 июл. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинского с 30 июня по 7 июля приняли 2,8 тыс. обращений от жителей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В период с 30 июня по 7 июля ЕДДС функционировала в режиме повышенной готовности.

Всего было принято 2,8 тыс. вызовов, из них в ЕДДС поступило 1139 вызовов; в систему-112 – 1661 вызов. Вызовы экстренных оперативных служб: служба пожарной охраны – 14, полиция – 126, скорая медицинская помощь – 701, аварийная служба газовой сети – 0.

Вызовов, снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные) – 547, остальные вызовы, не требующие реагирования – 273.

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