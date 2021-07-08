РИАМО - 8 июл. Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала мая, об этом говорят данные Московской биржи, сообщает Газета.ru.

Во время валютных торгов доллар ускорил рост до 0,42% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,025 рубля.

6 июля курс доллара в ходе валютных торгов достиг значения 74,14 руб. Последний раз такой показатель фиксировался 17 мая.

По данным экономистов, курс доллара в июле может составить 72-75 рублей, рубль ослабевает из-за падения цен на нефть.