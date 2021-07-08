РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Детский сад в жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» в подмосковном Красногорске планируют открыть 1 сентября, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил объект с рабочим визитом в четверг. Он пообщался с представителями застройщика, осмотрел здание детского сада. Накануне на строительной площадке детсада в рамках рабочего визита в Красногорск побывала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Концепция ЖК «Ангелово-Резиценц» – небольшие 2-3-этажные дома. При этом потребность у жителей ровно такая же, как везде – детские сады, которые особенно критичны для нашего округа, и школы. Сегодня мы в детском садике, который хоть и будет эксплуатироваться частным оператором, тем не менее даст возможность предоставить места для малышей», – сказал Спасский.

Он отметил, что объект находится в высокой степени готовности.

«Мы поговорили с представителями девелопера. Они называют срок порядка месяца для завершения работ, после чего объект будет оснащаться мебелью и прочим необходимым и получать лицензию. Очень надеюсь – это такая амбициозная задача, – что 1 сентября мы разрежем здесь ленточку и объект начнет функционировать», – добавил Спасский.

Детский сад рассчитан на 120 мест – 6 групп. В нем оборудуют спортивный и музыкальный залы. Изначально объект должны были сдать в 2019 году, но срок сдвинулся. По словам генерального директора компании-технического заказчика Виктора Светличного, это произошло из-за недобросовестных подрядчиков, которые не выполнили свою работу. Кроме того, свои коррективы внесла пандемия коронавируса.

В ЖК также планируется строительство муниципального детского сада на 154 места и частной школы. Строительство обоих объектов еще не начато.

В «Ангелово-Резиденс» запланировано строительство около 120 тыс. кв. м жилья.