РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. В городском округе Балашиха с 2017 года капитально отремонтировали 226 многоквартирных домов на общую сумму 2,5 млрд рублей, около 3,3 тыс. подъездов отремонтировали в рамках областной программы «Мой подъезд», сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по итогам работы в муниципалитете.

7 июля Брынцалов отчитался об итогах работы в Балашихе с 2016 по 2021 год. На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, сотрудники администрации, депутаты, руководители организаций, представители общественности Балашихи и другие.

«Люди хотят жить в отремонтированных домах, с чистыми, ухоженными подъездами. С 2017 года в Балашихе капитально отремонтированы 226 многоквартирных домов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Подрядчики обновляют фасады, кровли, меняют инженерные коммуникации. Мы добились того, что все планы капитального ремонта в регионе проходят процедуру согласования с жителями домов. Эта практика дала положительные результаты», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что по уплате взносов за капремонт, благодаря установленной думой льготе, более 95 тыс. одиноко проживающих пенсионеров получают 50% или 100% компенсации.

Кроме того, в рамках областной программы «Мой подъезд» в Балашихе отремонтирована половина всех подъездов – 3,3 тыс.

Брынцалов также особо отметил, что 5 лет назад одной из главных проблем для жителей микрорайона Железнодорожный было ненадлежащее качество питьевой воды. На сегодняшний день удалось кардинально изменить ситуацию благодаря реализации проекта «Чистая вода».

«С 2016 года выполнена реконструкция 13 водозаборных узлов. Сегодня на всех подобных объектах, где осуществляется подъем воды из-под земли, установлены станции обезжелезивания. Микрорайоны Балашихи были подключены к Восточной системе водоснабжения и к Московскому водоканалу», – подчеркнул Брынцалов.

В 2020 году началась перекладка всех магистральных водоводов микрорайона Железнодорожный общей протяженностью более 8 км. Капремонт завершится в 2022 году, это позволит свести к минимуму возможные ухудшения качества водоснабжения.

«Мы продолжим проводить модернизацию системы ЖКХ. Запланировано строительство котельной в микрорайоне Ольгино. В планах – капитальный ремонт системы освещения, в которую входит 30 городских объектов. Из областного бюджета на это будет потрачено более 120 млн рублей», – заключил Брынцалов.