РИАМО - 8 июл. В Московском зоопарке в конце мая из яйца вылупились два маленьких черных аистенка, тогда они были покрыты мягким белым пухом. Сейчас птенцы подросли, окрепли и могут вставать на ноги, но еще не покидают гнездо, сообщает пресс-служба зоосада.

«В природе черные аисты очень скрытные и гнездятся вдали от людей. Нашим зоологам удалось создать максимально комфортные условия для размножения. И в результате наша пара аистов Роза и Лео приносят потомство каждый год. Птенцы уезжают в ведущие зоопарки России и мира. Это очень важно для сохранения резервной популяции этих редких птиц», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи заранее подготовили для аистов каркас для гнезда и предложили материалы для строительства. Птицы сами сделали гнездо, насиживали яйца и выкармливали птенцов. Зоологи круглосуточно следили за этим процессом через установленные в вольере камеры.

Черные аисты моногамны - пары у них сохраняются на всю жизнь. Брачный сезон у них начинается в марте-апреле. Если пара строит новое гнездо, то самец приносит строительный материал, а самка укладывает ветки и скрепляет их землей. Насиживают яйца по очереди обе птицы.

Несмотря на свой обширный ареал, черный аист относится к редким, уязвимым видам. В России его численность постоянно снижается из-за сокращения площади пригодных для гнездования мест. Общая численность вида на территории страны не превышает 500 гнездящихся пар.

Вид включен в Красную книгу России, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. Существует целый ряд международных двусторонних соглашений с Японией, Кореей, Индией, Китаем по охране черного аиста.