РИАМО - 8 июл. Родственники, друзья, коллеги и поклонники начали собираться на церемонию прощания с режиссером и актером Владимиром Меньшовым в большом зале Центрального дома кинематографистов, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида назначена на 11 часов. В 14:00 в храме Покрова пресвятой Богородицы в Красном селе состоится отпевание. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в 16:00.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. Он стал режиссером таких легендарных фильмов, как «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

В 1981 режиссера наградили Государственной премией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 1989 году Меньшов был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Меньшов умер 5 июля от последствий коронавирусной инфекции.